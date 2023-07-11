شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11 / 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 11/ 7/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الزمالك يسابق الزمن لتوفير غرامة لشبونة ورفع إيقاف القيد قبل البطولة العربية، الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية.

الزمالك يسابق الزمن لتوفير غرامة لشبونة ورفع إيقاف القيد قبل البطولة العربية

يسعى مسئولى نادى الزمالك فى الوقت الحالى لتوفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، من أجل رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

اتحاد الكرة يستفسر من فيفا عن مصير عقوبة الزمالك حال سداد غرامة شيكابالا

قرر اتحاد الكرة إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتوضيح موقف الزمالك من أحقيته فى القيد حالة سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص لاعبه محمود شيكابالا قبل فتح باب القيد الصيفى.

الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية

استقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.

عودة ثلاثى الزمالك الأولمبى للتدريبات وتأهيل عبد الله جمعة

شهدت تدريبات فريق الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، انتظام ثلاثى المنتخب الأولمبى حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك ويخفف الحمل البدنى

عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

رابطة الأندية تكشف حقيقة تسليم الأهلى درع الدورى أمام الزمالك

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيكون من الصعب تسليم النادى الأهلى درع الدورى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك المحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

رئيس هيئة استاد القاهرة يوضح آخر استعدادات مباراة القمة فى الدورى

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، آخر الاستعدادات لمباراة القمة في الدوري بين الزمالك والأهلى، والمقرر لها الخميس المقبل، وقال عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": استاد القاهرة فخر لنا وللكرة المصرية، ونتمنى أن تليق القمة بالكرة المصرية، الجميع يدرك أهمية اللقاء رغم حسم الدوري، وهذا هو المعتاد من الفريقين.

الزمالك يتعاقد مع لاعب سموحة لتدعيم كوماندوز اليد