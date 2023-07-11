شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على إنبى 2-1 ويبتعد عن دائرة الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز. أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، طارق علاء.

الوسط: صديق أوجولا، محمود حليمو، حسين فيصل، دكوا دودو، مصطفى سعد ميسى.

الهجوم: بنجامين بواتينج.

واحتفظ أحمد سامى بخدمات حسام حسن مهاجم الفريق على دكة البدلاء نظرا لعودته بعد غياب لفترة كبيرة بسبب إصابة بكسر فى شظية القدم.

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: على فوزى، مروان داوود، أحمد يوسف، أحمد كالوشا.

الوسط: أحمد صبيحة، عبد الرحمن عماد، سيف الخشاب، محمد حمدى، مجدى جرجس.

الهجوم: أحمد قفة.