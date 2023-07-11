الزمالك يحذر لاعبيه بسبب صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحذيرا للاعبي الفريق بشأن الحديث عن إمكانية انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فقد أكد عبد الواحد السيد، خلال جلسته مع اللاعبين، على ضرورة التركيز على مواجهة الأهلي، من أجل تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير البيضاء عن خسارة اللقب والخروج المبكر من دوري الأبطال الإفريقي.

وشدد مدير الكرة بالزمالك على أن مواجهة الأهلي ستكون فرصة للاعبين من أجل اثبات جدارتهم بالإستمرار مع الفريق في الموسم المقبل في ظل ظهور عدد منهم بمستوى متذبذب قبل أن يتولى اوسوريو قيادة الفريق.

واقترب الأهلي من الإعلان عن تعاقد رسميا مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.