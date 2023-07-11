«بقول للخطيب ده هديتي ليك زي كهربا».. مرتضى منصور يكشف تفاصيل توقيع إمام عاشور لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه، عن تفاصيل انتقال إمام عاشور لاعب وسط ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتبط اسم إمام عاشور بالانتقال للأهلي بعد 6 شهور فقط من رحيله عن الزمالك إلى الدوري الدنماركي.

وفي فيديو مصور عبر قناته بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "إمام عاشور فشل في الاحترف في الدنمارك ولعب 5 مباريات فقط ورجع مصر".

وأضاف مرتضى: "اللاعب يريد أن يلعب بمشاعر الجمهور بعد توقيع عقود إنضمامه للأهلي بالساحل في حضور حسام غالي وخالد مرتجي وأمير توفيق مقابل 5 مليون دولار وراتب مليون دولار."

وتابع: "إمام عاشور صفحة واتقفلت بالنسبة لنادي الزمالك فهو أكبر منه مليون مرة."

وأكمل رئيس الزمالك المعزول: "أقول للخطيب زي ما هديتي ليك كهربا، هذه المرة هديتي الجديدة إمام عاشور وهو نفس السلوك."

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.