سموحة يهزم إنبي بثنائية ويؤكد بقائه في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا ثمينا على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز .

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وأفتتح التسجيل للفريق السكندري في المباراة صديق أويجولا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 16 باقدام أحمد أمين أوفا .

ونجح مصطفى سعد ميسي في أحرز الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 41 ، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السكندري بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز يبعتد سموحة عن مراكز الهبوط ويؤكد بقائه في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة.

فيما يتجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ42 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري .

تشكيل سموحة



خاض أحمد سامي المدير الفني لانبي المباراة بتشكيل مكون من:

الهاني سليمان - شريف رضا - أحمد حكم – طارق علاء - محمد مغربي - محمود حليمو – حسين فيصل – دوكو دودو - مصطفى سعد– بنيامين بواتينج – صديق أوجولا



فيما جاء تشكيل إنبي كالآتي

عبد الرحمن سمير - أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – سيف الخشاب - علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر - مروان داوود - محمد حمدي – أحمد أمين قفة - عبد الرحمن عماد.