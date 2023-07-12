ميدو: متفائل بالتغييرات الجديدة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه متفائل بالتغييرات التي تطرأ على الدوري المصري.

إقرأ أيضًا ..

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا نحتاج إلى تغيير شكل درع الدوري وأن يكون الدوري له راع"

وأضاف: "متفائلون بالتغييرات التي تطرأ على الدوري المصري ولكن الأهم ألا تكون تلك التغييرات شكلية فقط"

واختتم: "يجب أن تكون تلك التغييرات في المضمون أيضا حتى تتم التغييرات بشكل أفضل"



في سياق متصل كشفت رابطة الاندية المصري المحترفة عن التصميم الأولي لدرع مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الحفل المقام في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل 2023-2024.

وأكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية أن شركة إنجليزية متخصصة تقوم في الوقت الحالي على انهاء تصميم الدرع الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تسليمه للمرة الأولى لبطل مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

تغيير اسم الدوري المصري

كما أعلن رئيس رابطة الأندية خلال كلمته في الحفل عن تغيير مسمى بطولة الدوري المصري بجاية من الموسم المقبل.

وأكد دياب أن بطولة الدوري سيتم تغيير مسماها من الموسم المقبل ولمدة ثلاث مواسم مقبلة ليصبح إسمه دوري النيل "