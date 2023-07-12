رسميا.. تسليم درع الدوري المصري لـ الأهلي في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن موعد تسليم درع الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعدما حسم الأهلي لقب الدوري الممتاز لصالحه.

وجاء نص بيان رابطة الأندية المحترفة كالتالي:

“رابطة الأندية المحترفة والأهلي يتفقان على تسليم الدرع عقب مباراة الحرس قررت رابطة الأندية المحترفة تسليم درع الدوري إلى فريق الأهلي الحائز على البطولة، وذلك عقب أحداث مباراته مع حرس الحدود المقرر إقامتها يوم 19-7-2023 باستاد القاهرة الدولي”.

وأضاف بيان رابطة الأندية المحترفة: “جاء هذا القرار في ضوء الاتصالات التي أجراها النائب أحمد دياب رئيس الرابطة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع وآثر الكابتن محمود الخطيب الاستناد إلى رؤية الجهاز الفني أولًا في هذا الشأن والذي طلب استلام الدرع في الموعد المشار إليه في الختام... تتمنى رابطة الأندية المصرية المحترفة التوفيق للجميع”.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ 31 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء الخميس المقبل في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.