عقد إمام عاشور مع الأهلي.. ميدو ينفرد بالتفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

انفرد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بتفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع النادي الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور" مساء الثلاثاء: "اللاعب وقع لمدة 4 سنوات على الأهلي يحصل خلالهم على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم"

وأضاف نجم الزمالك السابق: "اللاعب لو جاله أي إعلانات الطبيعي أن النادي ياخد نسبة ولكن في حالة إمام عاشور الأهلي لن يحصل على شئ اللاعب سيحصل على قيمة العقود الاعلانية بالكامل".