شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سعد ميسى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى سعد ميسى، لاعب وسط سموحة، على جائزة أفضل لاعب في مباراة سموحة وإنبى، التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

ونجح مصطفى سعد ميسى في تقديم مباراة مميز، سجل خلالها هدف سموحة الثانى ليخطف أهم ثلاث نقاط في مسيرة الفريق السكندرى ليضمن البقاء في الدورى.

تقدم صديق أوجولا أولا لسموحة، قبل أن يتعادل أحمد أمين قفة لفريق إنبى في الدقيقة 16، وخطف مصطفى سعد ميسى هدف الفوز للفريق السكندرى بعد هجمة مرتدة متميزة قادها بواتينج الذى مرر بشكل مميز لميسي.

بهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى، بعدما خاض 33 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.