شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء 11/ 7/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 11/ 7/ 2023 مباراة واحدة في مسابقة الدورى المصري الممتاز، بين فريقى سموحة وإنبى، والتى انتهت الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز. أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.