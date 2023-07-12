شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لتسليم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، لتسليم درع الدورى لمسئولي الاتحاد، من أجل تسليمه للنادي الأهلى، المتوج باللقب مؤخرًا، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز أمس في مسابقة الدوري.

هزيمة بيراميدز من سيراميكا جعلت رصيده يقف عند 67 نقطة في وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 75 نقطة، وفي حال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين في الدوري سيصل للنقطة 73 في الدوري، ليضمن الأهلي التتويج بالدوري رقم 43 في تاريخه واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة ومع تبقي 5 مباريات له من عمر المسابقة، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري المصري بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.