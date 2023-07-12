7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية، والأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا، وبيراميدز يعلن فى بيان رسمى استمرار الاستثمار فى مصر بعد تحقيق العدالة.

الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية

استقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.

الأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا