7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية، والأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا، وبيراميدز يعلن فى بيان رسمى استمرار الاستثمار فى مصر بعد تحقيق العدالة.
الزمالك يسافر السعودية 24 يوليو للمشاركة فى البطولة العربية
استقر مسئولي نادى الزمالك، على سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى السعودية يوم 24 من شهر يوليو الجارى، من أجل المشاركة في البطولة العربية.
الأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا
أنهى النادى الأهلى أزمة المالي آليو ديانج لاعب الفريق التي اُثيرت اليومين الماضيين.
مفاضلة بين البنا ونور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك.. وعادل يقترب من الـVAR
تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثنائى محمود البنا وابراهيم نور الدين لادارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ31 والتى تقام باستاد القاهرة الدولى.
أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلن فيه استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم.
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