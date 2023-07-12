اخبار الرياضه

اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 11/7/2023 العديد من الأخبار، وأهمها الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة الزمالك، والأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا، وكولر يفاضل بين شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك.

الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة الزمالك.. صور

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والثلاثين

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا