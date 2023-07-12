شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 11/7/2023 العديد من الأخبار، وأهمها الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة الزمالك، والأهلي ينهى أزمة ديانج بعد تسديد غرامة الـ220 ألف دولار للفيفا، وكولر يفاضل بين شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك.

الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة الزمالك.. صور