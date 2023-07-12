شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة بيراميدز والطلائع 24 ساعة وترحيل لقاء إنبى وسيراميكا للسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية، تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، تقديم موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، لتقام يوم الجمعة المقبل في الثامنة والنصف بدلًا من يوم السبت، لتقام فى نفس موعد مباريات حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان والداخلية والبنك الأهلي وفيوتشر. بينما تقرر ترحيل مباراة إنبي وسيراميكا لتقام في السابعة مساء السبت بدلا من الجمعة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري رقم 43 في تاريخه من خوض 29 مباراة فقط من عمر المسابقة، ومع تبقى 5 مباريات له من عمر المسابقة، بشكل رسمي عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات أمام الزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود وبيراميدز والمصري، حيث سيخوض آخر مباراة ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.