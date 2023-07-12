شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 12-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء 12 -7 – 2023 مباراة وحيدة في الدوري المصري الذى أوشك على النهاية، حيث يتبقى جولة وحيدة على انتهاء المسابقة التي توج بلقبها ألأهلى قب مباراته مع الزمالك غدا الخميس في القمة 126 من الدوري.





ويحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراه الاتحاد السكندري والمقاولون العرب

شهد الإثنين الماضي إقامة 4 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، أثرت نتائجهم بشكل مباشر في ترتيب القمة والقاع بجدول ترتيب المنافسة.

وانطلقت الـ 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز، إذ واجه فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية، وحل بيراميدز ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، والتقى أسوان نظيره طلائع الجيش، واستضاف غزل المحلة منافسه البنك الأهلي.

وأسفرت هذه النتائج عن ضمان سيراميكا والإسماعيلي البقاء، فيما بقت المنافشة مشتعلة بين 6 أندية لتقادي الهبوط، أقربهم لوداع الدوري هو الداخلية ثم المحلة وأسوان بنفس الحظوظ.