شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتوجه للإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد إلى مدينة الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة حرس الحدود في ختام مباريات الدورى الممتاز.

وتعد مواجهة حرس الحدود من أهم المباريات لفريق غزل المحلة هذا الموسم لحسم البقاء في بطولة الدورى الممتاز بشكل رسمي الموسم المقبل.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز حيث تقام على ستاد المكس بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات و التعادل في 9 مباريات و الهزيمة في 16 مباراة .