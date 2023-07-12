القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الأهلى حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

حقق الزمالك فوزاً على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

سيكون الزمالك على موعد مع مباراتين فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين غداً الخميس فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاهلي بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية