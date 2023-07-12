شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى أفضل لاعب فى بيراميدز ومصطفى فتحى الهداف بحفل التكريم السنوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادى بيراميدز، بأحد فنادق التجمع الخامس، الحفل السنوى، للاحتفال بنهاية الموسم الكروى، وتكريم اللاعبين الأفضل فى المرحلة الماضية، وقدم ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، التهنئة للاعبين والجهاز الفنى خلال الحفل، على النتائج التى تحققت الموسم الحالى، وتحقيق المركز الثانى والتأهل للمشاركة الأولى فى دورى أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق كان قريبا من حصد أولى البطولات، ولكنه يثق كثيرا فى المجموعة الحالية وقدرتهم على تحقيق البطولات فى المواسم المقبلة ومواصلة مشوار النجاح.

وشدد الرئيس التنفيذى على أن الموسم كان صعبا وشاقا ومجهدا، وأنه على ثقة بأنه بداية من الموسم المقبل، سيكون المستقبل بالكامل لنادى بيراميدز وسيكون هدفه الأساسى هو تحقيق البطولات، لأن كل شيء توفره الإدارة للاعبين والجهاز الفنى والمرحلة المقبلة ستكون الأفضل فى كل شيء.

وأوضح هانى سعيد، المدير الرياضى، أنه سعيد بأداء اللاعبين فى أغلب فترات الموسم الماضى، ويطالب الفريق بأن يكون هدفهم فى المستقبل هو تحقيق أولى البطولات فى الموسم المقبل، لثقته فى اللاعبين وقدراتهم ورغبتهم فى تحقيق النجاح مستقبلا.

وشكر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني، الإدارة والمهندس ممدوح عيد على الدعم الكبير الذى يقدمه للفريق والجهاز الفنى بالكامل، وأنه الداعم الأكبر والمساند للمجموعة.

وأوضح أنه يشكر اللاعبين على تحدى الظروف الصعبة التى مرت بالفريق طوال الموسم، ومطالبا إياهم مواصلة العمل والمجهود مستقبلا وبهدف تحقيق البطولات فى الموسم الجديد.

- أحمد الشناوى.. حارس المرمى على مستواه الرائع خلال الموسم وظهوره بمستوى متميز طوال الموسم الماضى.

- دودو الجباس مهاجم الفريق، حصل على جائزة هدف الموسم والذى سجله فى اللحظات الأخيرة من مباراة حرس الحدود فى الدورى الممتاز.

- مصطفى محمود أفضل لاعب فى الموسم فى صفوف فريق ذوى الساق الواحدة، والذى حقق لقب الدورى خلال الموسم الماضى.

- ندى خالد أفضل لاعبة خلال الموسم الماضى فى صفوف كرة القدم النسائية بالنادي.

- مصطفى فتحى هداف الفريق خلال الموسم الماضى فى جميع البطولات.

- أحمد توفيق أكثر اللاعبين تطورا خلال الموسم الماضى.

- أحمد الشناوى ثالث أفضل لاعب فى الموسم.

- رمضان صبحى ثانى أفضل لاعب فى الموسم.

- على جبر أفضل لاعب فى الموسم.

- مصطفى فتحى ثالث أفضل لاعب فى الموسم باختيار لاعبى الفريق.

- محمد حمدى ثانى أفضل لاعب فى الموسم باختيار لاعبى الفريق.

- وليد الكرتى أفضل لاعب فى الموسم باختيار لاعبى الفريق.



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (1)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (2)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (3)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (4)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (5)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (6)



حفل التكريم السنوى بنادى بيراميدز (7)