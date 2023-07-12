شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بالمحلة لدراسة البنك الأهلى قبل الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر بالمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي في الدوري، وآخرها مواجهة غزل المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق البنك الأهلي قبل المواجهة الأخيرة بالدوري.

ويستعد فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكان فيوتشر قد خسر في المباراة الماضية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد هزيمته أمام النادي المصري بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، بينما ودع فيوتشر بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً.