شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مروان حمدى لاعب المصرى يحتفل بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأربعاء، مروان حمدي مهاجم المصري بزفافه، وكشف ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، أن مروان حمدي كان قد حدد موعد زفافه قبل فترة، وقال عبد الرازق فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "إن مروان كان قد حدد موعد زفافه فى وقت سابق، ووافق الجهاز الفني على منحه إجازة للاحتفال بزفافه قبل مواجهة سموحة".

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.