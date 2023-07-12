موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل أن يدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق للمبيت بها حتى موعد المباراة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.



مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

8.30 مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي



موعد مباراة الاهلى والزمالك بالدوري موعد مباراة الاهلى والزمالك بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.