شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إراحة الأساسيين عقب مواجهة الزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من خوض مباريات الدوري المتبقية عقب الانتهاء من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 من عمر المسابقة، بعد حسم درع الدوري رقم 43 بشكل رسمي، عقب تعثر بيراميدز وهزيمته من سيراميكا في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي في الجولة الـ33 من عمر الدوري، ليتوقف رصيده عند 67 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وينوي كولر إراحة أكثر من لاعب من المجموعة الأساسية خشية من تعرضهم للإرهاق في مقدمتهم علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد الشناوي وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا واليود يانج ومروان عطية ، حيث سيتحدد موقف اللاعبين من إراحتهم بشكل جماعي أو إراحة بشكل تدريجي بعد مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.