شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه المقاولون العرب فى لقاء الجريحين بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة.

يدخل المنتخبان المواجهة بمعنويات منخفضة حيث خسر الاتحاد لقائه الأخير من الأهلي في الدوري، بينما تلقى المقاولون هزيمة قاسية من الزمالك ودع على إثرها مسابقة كأس مصر من دور الـثمانية، كما خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.

في المقابل أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع فريق الاتحاد السكندرى صبرى رحيل سلامته من تعرضه لإصابة خطيرة، عقب الخضوع لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق الذى وضع له برنامجا تأهيليا للعودة إلى التدريبات الجماعية، حيث تم تشخيص الإصابة بشكوى من آلام فى الرباط الداخلى للركبة، ووجود جزع بسيط الذى جعل الجهاز الطبى يطالب بعمل أشعة على الركبة للاطمئنان عليه.

وأراد زوران الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين المصابين لحاجته لجميع هذه العناصر قبل مواجهة ذئاب الجبل، خاصة أن هناك أكثر من لاعب يعانى من الإصابة، وعلى رأسهم محمود علاء والأنجولى مابولولو هداف الفريق وعمار حمدى الذى خرج من التشكيل الأساسي للمباراة الماضية أمام الأهلى بسبب تجدد معاناته من العضلة الضامة.