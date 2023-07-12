شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يسلم تقرير المنتخب الأولمبى لاتحاد الكرة بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسلم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم الأربعاء، تقريره الفني عن بعثة المنتخب في المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لاتحاد الكرة عقب العودة للأراضي المصرية.

ويتضمن التقرير تقاصيل معسكر المنتخب الذي انطلق 12 يونيو الماضي بمعسكر في القاهرة تخلله ودية مع غانا، ثم السفر للرباط ومواجهة الكونغو وديا وبعدها الانتظام في البطولةً حتى المباراة النهائية.

وتلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.

وقبل خسارة المغرب، خاض ميكالي مع منتخب مصر 17 مباراة ما بين رسمية وودية نجح في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 ولم يتلق أي هزيمة، كما نجح منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة ميكالي في تسجيل 17 هدفا واستقبل مرماه 4 أهداف فقط.