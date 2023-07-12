شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم مصير "دونجا" من مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مصير نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق الأبيض من مواجهة الأهلى المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويؤدى "دونجا" برنامجاً تأهيلياً مخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

فى سياق متصل عقد أوسوريو، جلسة مع اللاعبين تحدث فيها عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة حصد الثلاث نقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز وتنفيذ كل المطلوب بدقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له غداً الخميس ، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.