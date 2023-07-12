شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك بالقمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل أن يدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق للمبيت بها حتى موعد المباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه في بداية المران الختامي يشرح خلالها خطة مباراة القمة، والتشكيل الذي سيعتمد عليه في المباراة، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة المطلوب تنفيذها في مباراة الزمالك، من أجل الحد من خطورة لاعبي الفريق الأبيض خاصة أحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري وشيكابالا وابرهيما نداي، باعتبارهم مفاتيح اللعب في صفوف الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.