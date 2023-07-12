شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافأة الفوز على الداخلية والبقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، مكافأة الفوز على فريق الداخلية للاعبين، في المباراة التى جمعتهما على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

وفاز الإسماعيلى على الداخلية 1-0 ليضمن البقاء في بطولة الدورى بشكل رسمى، ليخرج الدراويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب على كل جماهير الإسماعيلى لما به من العديد من الأزمات والمشاكل.

ومن جانبه، أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أنه سعيد بالفوز على الداخلية وبقاء الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، موجها التهنئة لجماهير ناديه واللاعبين والجهاز الفني بعد الحصول على النقاط الثلاث.

وقال العجوز في تصريحات صحفية: "الإسماعيلي ناد كبير، وسنعمل على بناء فريق جيد خلال الموسم المقبل، وأشكر جماهيرنا التي دعمت وساندت الفريق في لقاء الداخلية، واللاعبين قدموا جهدا كبيرا، وأشكر اللجنة المؤقتة للنادي التي تولت المسئولية، وكذلك الجهاز الفني للفريق".

وواصل: "طالبنا اللاعبين بالالتزام بالنظام الذي وضعه الجهاز الفني، وبالتالي على الثنائي محمد حسن وأحمد محسن أن يتحملوا نتيجة ما قاموا به، ليس لدينا أي مشكلة مع أي لاعب، لكن نريد من اللاعبين احترام الكيان والنظام الذي وضعناه، واستبعاد اللاعبان قرار تربوي".

وأكمل: "كنت موجودا في مهمة معينة، وأنا آخر شخص في المنظومة، أي قرارات أخرى تخص الجهاز الفني، هناك انتخابات قادمة ولا نعرف كيف ستكون الرؤية الفنية، وفي كل الاحوال سيكون هناك رأي للجهاز، والنادي الإسماعيلي مصنع نجوم ولا يتعاقد مع نجوم، وكنا نضم لاعبين مغمورين ونصنع منهم لاعبين كبار".