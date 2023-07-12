اليوم.. إنطلاق منافسات ثاني أيام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف اليوم الاربعاء منافست بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث والتي تقام بمدينة الأسكندرية على ملابع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري.

وتقام اليوم تصفيات فردي البنات بعدما تم تقسميهم لمجموعتين في سباقات السلاح والموانع والسباحة والليزر رن .

وتشهد بطولة العالم للشباب بالإسكندرية لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية

35 دولة تشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 210 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

وتضم قائمة اللاعبين كل من" اسامة مدحت ومحمد حاتم وطارق تامر وسيف وائل وعمر حسين وعلي ايهاب" فيما تضم قائمة اللاعبات الشابات كل من "فريدة ابو هاشم وساره عمرو وجنة وليد وريتاج علاء وعاليا محمود وكرمه هاني".