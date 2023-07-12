شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف المستحقات المتأخرة للحكام خلال الأسبوع المقبل بعد استلام دفعة مالية من عقد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية الذي وقعه الاتحاد قبل أسابيع قليلة.

اتحاد الكرة كان قد وعد الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وذلك قبل انتهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، حيث أكد الاتحاد للحكام بأن جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم المتأخرة سيتم صرفه قبل انتهاء البطولة، مما يشكل تأكيدًا على حرص الاتحاد على تحسين الوضع المادي للحكام والالتزام بسداد مستحقاتهم في الوقت المناسب.

وعاد في الساعات الماضية البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اليوم لممارسة مهامه، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي قضاها في بلاده خلال الأيام الماضية، حيث ترقب مسئولو لجنة الحكام عودة بيريرا إلى مقر الجبلاية لعقد اجتماع معه لحسم اختيار طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وأعد توفيق السيد، عضو لجنة الحكام والمسئول عن تعيين حكام مباريات الدوري الممتاز، أكثر من تصور بأطقم حكام لاختيار أحدهم لإدارة لقاء القمة المنتظر بين الأهلي والزمالك.