شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم خطة الزمالك النهائية لمواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى،كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.
وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
وشاهد أوسوريو عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 13يوليو.
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