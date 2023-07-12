شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس صرف مكافآت تحفيزية للاعبين بعد حصد 5 ألقاب فى موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي إلى صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي بعد حصد 5 بطولات ، ما بين دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري "مرتين"، تقديرا للاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي قدموه منذ بداية الموسم الحالي.

تأتي خطوة مسئولو الأهلي في التفكير في رصد مكافآت خاصة للاعبين، بعد تخطي كبوة الموسم الماضي، والذي فشل خلاله الفريق الأحمر في تحقيق أي بطولة، ونجح في التغلب على ضغط المباريات وتمكن من تحقيق كل الألقاب الني نافس عليها.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة ضد الزمالك غدا الخميس، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري

ويعد الاهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والاوليمبى.

ويدين الاهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها بإستثناء كأس العالم للأندية.