شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم الأربعاء 12/ 7 /2023 قبل مواجهة الاتحاد والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، عندما يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية.

ترتيب الدورى المصرى اليوم

يعتلى النادى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون فة 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة.

يدخل الفريقان المواجهة بمعنويات منخفضة حيث خسر الاتحاد لقائه الأخير من الأهلي في الدوري، بينما تلقى المقاولون هزيمة قاسية من الزمالك ودع على إثرها مسابقة كأس مصر من دور الـثمانية، كما خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.