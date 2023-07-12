شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الأهلى لضم مصطفى فتحى.. ومصيره فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن تطورات مفاوضات الأهلى للتعاقد مع مصطفى فتحى جناح بيراميدز والمعار من نادى التعاون السعودى، مؤكدا أن أن الأمور هدأت ما بين إدارتي الأهلي وبيراميدز بشأن الصفقات ورفض الدخول في صراع على ضم الصفقات خلال الفترة الأخيرة، بحيث لو دخل أحد الناديين في مفاوضات مع لاعب لا يزايد عليه النادي الآخر، ونفس الأمر بالنسبة لصفقة مصطفى فتحى.

وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، إن الأهلي كان لديه رغبة فى ضم مصطفى فتحى من الموسم الماضي، لكن ما حدث أنه انضم إلى بيراميدز على سبيل الإعارة ونجح نجاحا ساحقا وعقده في الإعارة مع نادي التعاون السعودي أن الأولوية في بيع اللاعب إلى بيراميدز نظير تفعيل بند الشراء النهائي مقابل مليون دولار.

وشدد على أن ما حدث أن بيراميدز وقع مع مصطفى فتحى على العقد الجديد ولكنه في المراحل الأخيرة في التفاوض مع التعاون ويحاول تخفيض المبلغ في الوقت الحالي.

أضاف أن مصطفى فتحي مستمر مع بيراميدز في الموسم المقبل، بعد قيام ناديه بحسم البيع النهائي من التعاون السعودي، الذي لن يمانع بيع اللاعب.