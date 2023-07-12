شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ديانج من لعب القمة.. ومهاجم أجنبى مفاجأة يدخل حسابات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة المالى أليو ديانج لاعب الأهلى بشأن الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح وكيل أعماله، مشيرا إلى أن الأهلى سدد قيمة الغرامة الموقعة عليه لصالح وكيل أعماله.

وقال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، إن الأهلى فى انتظار خطاب يأتى له من فيفا بشأن الموافقة على مشاركته فى مباراة القمة ضد الزمالك، وهناك أمل كبير فى لحاقه بمباراة القمة.

وتابع: "بشأن الصفقات فإن المفاوضات جارية مع إمام عاشور وأنهى الاتفاق مع اللاعب ويضع الرتوش الأخيرة على الصفقة مع نادي ميتلاند، كما أكد كولر أنه بحاجة للتعاقد مع محمد رضا بوبو بجانب إمام عاشور، وتم طمأنته على أنه جارٍ العمل على التعاقد مع اللاعب".

واستطرد: كولر طلب من إدارة الأهلى حاجته إلى حسم صفقة المهاجم الأجنبى، والمفاجأة أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جونبوك الكوري عاد إلى حسابات الأهلي مجددا من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولا يزال كولر متمسكا بضم اللاعب البرازيلي".

وأضاف شوبير: "كأس السوبر لم يتحدد موعده حتى الآن لكن يبدو أن هناك تعديلات، وهناك حالة من الغموض حول موعده ومكان إقامته، وقد يتم تأجيل الإعلان عن الموعد مع مواعيد بطولة السوبر الأفريقي، لاسيما أن الكاف أكد أن البطولة ستتم إقامتها".