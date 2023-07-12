وكيل رياض محرز يتسبب في أزمة للأهلي قبل مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب كاميل بينجوجام، وكيل الأعمال السابق للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، في أزمة للأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له يوم غدًا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري المصري.



تقدم كاميل بينجوجام وكيل الأعمال السابق لـ المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي، بشكوى ضده بسبب عدم دفع له نسبته كوكيل رسمي للاعب المالي، ليتقدم "كاميل" بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكيل ديانج السابق، وأصدرت لجنة الانضباط التابعة (فيفا)، قرارا بإيقاف المالي لمدة 6 أشهر بسبب عدم دفعه مستحقات وكيله السابق، بالإضافة لتوقيع غرامة.

آثار القرار الجدل بين جماهير الأهلي، ذلك قبل أيام قليلة من مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ويعد ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، وغيابه بمثابة ضربة قوية قبل موقعة القمة.



ترقب





دفع الأهلي قيمة الغرامة الموقعة على ديانج لوكيل أعماله السابق، و يترقب الأهلى خطاب "فيفا"، بشأن الموافقة على مشاركته فى مباراة القمة ضد الزمالك، وهناك أمل كبير فى لحاقه بمباراة القمة.

