عرض سعودي للاعب برشلونة رافينيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي برشلونة الإسباني عرضا من أجل ضم لاعبه البرازيلي رافينيا جناح البرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وصل لنادي برشلونة عرض قوي من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن أسمه، من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي رافينيا، في الميركاتو.

وكان رافينيا أنتقل لصفوف نادي برشلونة، في الموسم الماضي، وأسهم في تتويج البرسا ببطولة السوبر الإسباني، والليجا.



موقف رافينيا

وأضافت التقارير أن رافينيا أكد في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار ضمن صفوف برشلونة، وتحقيق النجاح مع فريقه، لكن حال كان العرض مغريا لإدارة البارسا ستقرر بيعه.

يرغب برشلونة تخفيض فاتورة الرواتب، وضخ المزيد من الأموال لخزينته لمواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها في السنوات الأخيرة.

وأنضم رافينيا انضم لصفوف برشلونة قادما من فريق ليدز في صيف عام 2022.

