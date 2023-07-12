مابولولو يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يتربع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، صدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفًا حتى الأن، ويواصل ملاحقته محمد حمدى زكى لاعب أسوان وأحمد سيد زيزو برصيد 12 هدفًا لكلًا منهما.

ويمتلك أحمد الشيخ مهاجم غزل المحلة و أحمد أمين أوفا لاعب إنبي رصيد 10 أهداف،

وفى سياق أخر، أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة عن التصميم الأولي لدرع مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الحفل الذى أقيم في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل 2023-2024.

وأكدت أن شركة إنجليزية متخصصة تقوم في الوقت الحالي على انهاء تصميم الدرع الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تسليمه للمرة الأولى لبطل مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 16 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 12 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 10 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جريندو لاعب المصري 9 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 7 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 7 أهداف