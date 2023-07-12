أوسوريو يدرس إعادة حسام عبد المجيد للتشكيل الأساسى للزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعادة حسام عبد المجيد للتشكيل الأساسى للأبيص فى مباراة الأهلى المقرر لها غداً الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من الدورى الممتاز.

ويستعد حسام عبد المجيد لاقتحام تشكيل الزمالك الأساسى أمام الأهلى بعد عودته من صفوف المنتخب الأوليمبى، الذى خسر بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً أمام المغرب ولكنه تأهل لأولمبياد باريس 2024.

فى سياق متصل يرسم أوسوريو ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور الأهلى فى المباراة المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 13يوليو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض لقاء الأهلى المقرر له غداً الخميس، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.