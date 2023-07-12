شكرا لقرائتكم خبر عن آية الشامى نجمة طائرة الأهلى تحتفل بخطبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت آية الشامى نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بحفل خطبتها فى جو عائلى فى حضور عدد من أصدقائها، بالإضافة إلى عدد من نجمات الكرة الطائرة أمثال مريم متولى وفريدة العسقلانى وسارة أحمد.

وتستغل نجمات الطائرة الإجازة قبل انطلاق الموسم الجديد للاحتفال بالمناسبات الخاصة، حيث من المنتظر أن تحتفل نهلة سامح نجمة الفريق التى أعلنت اعتزالها مؤخرا لحفل زفافها أيضا.

وتولى إبراهيم فخر الدين مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا لـ حمدى الصافى مؤخرا، و يدعم الفريق فى مراكز معينة خلال المرحلة المقبلة لاستعادة فريق فتيات الذهب مكانته المحلية مجددا.