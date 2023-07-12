شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتى لضم دولا لاعب طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد عادل دولا لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عرضا إماراتيا من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعلن النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة تصحيح المسار بعد رحيل محمد مصيلحى.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد تعاقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات مقبلة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى الأهلى لتصحيح الأوضاع فى صفوف الكرة الطائرة، بعد خسارة الدورى وكأس مصر الموسم الماضى، وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية.