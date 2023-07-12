شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول إخطار فيفا برفع الإيقاف عن أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول إخطار، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الدولى فيفا برفع الإيقاف عن المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من أجل إشراكه فى مباراة القمة أمام الزمالك.

وأنهى النادى الأهلى أزمة المالى آليو ديانج لاعب الفريق التى أثيرت على مدار الساعات الماضية، حيث سدد مسئولو القلعة الحمراء بسداد 220 ألف دولار للاتحاد الدولى "فيفا" أمس الثلاثاء، تُمثل غرامة ضد ديانج التى تسببت فى إيقاف اللاعب.

وخاطب مسئولو القلعة الحمراء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء هذه الأزمة خلال الساعات الماضية وسداد غرامة وكيل اللاعب المالى لعدم إيقاف اللاعب المالى.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد تلقى خطابا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لإبلاغه بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر، بسبب عدم قيام ديانج بتسديد مستحقات وكيل أعماله السابق، من صفقة انضمامه للأهلى قادما من مولودية الجزائر قبل أن يُسدد الأهلى الغرامة اليوم ليُخطر الفيفا نظيره المصرى باستلام المبلغ وتنتهى الأزمة سريعاً ويكون من حق اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة.

واتفق الأهلى مع ديانج على سداد المبلغ بالكامل لوكيله السابق، على أن يتم خصمه من مستحقات اللاعب المالية على دفعات.

وتوج الأهلى بلقب الدورى المصرى لموسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا 1-2، فى المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدورى المصرى لكرة القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصري.