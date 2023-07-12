شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة إسبانية تقود الفرق الجماعية بالأهلى.. فرناندو مونزو مدربا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا أمس الثلاثاء، بمقر النادى بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص قطاعات النادى المختلفة فى الفترة المقبلة.

واعتبرت الجلسة ممتدة لاستكمال مناقشة ملف النشاط الرياضى، حيث تم فى جلسة الأمس اعتماد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى الموسم الجديد للسلة واليد والطائرة والجمباز وألعاب الماء، على أن يتم في الجلسة المقلبة استكمال هذا الملف واعتماد التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية لباقى الألعاب بالنشاط الرياضى.

وشهد التشكيل الجديد تعيين الإسبانى فرناندو مونزو مديرا فنيا لفريق رجال الطائرة خلفا لمحمد مصيلحى الذى تم توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم الماضى، لتفرض المدرسة الإسبانية سيطرتها على قيادة الفرق الجماعية بالأهلي بعد الإسباني أوجستي بوش لفريق رجال السلة والإسباني ديفيد ديفيز لرجال اليد وأخيرا الإسباني مونزو لرجال الطائرة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية التي تم اعتمادها اليوم على النحو التالي:

تشكيل جهار كرة السله رجال موسم 2023-2024 م الاسم الصفة 1 السيد / AGUSTIN JULBE BOSCH المدير الفنى " اسبانى الجنسية " 2 السيد / احمد حسنى ربيع الجارحى مدرب عام 3 السيد / رامى الدياسطى عبدالعزيز مدرب 4 السيد / طارق طه السيد الغنام مدير الفريق 5 السيد / وليد احمد الخراط إداري الفريق 6 الدكتور / محمد جاد راغب طبيب 7 السيد / احمد حسن محمد عيسى اخصائى العلاج الطبيعى 8 السيد / محمد احمد عز الدين اخصائى اعداد بدنى وتأهيل 9 السيد / علاء لطفى محمد مطاوع محلل فنى 10 السيد / محمد ايهاب محمد الشيحى مدرب لياقة بدنية 11 السيد / محمد عيسى عبدالمقصود المدلك

تشكيل جهار كرة السله سيدات موسم 2023-2024 م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك / طارق خيرى حسن ابوزيد المدير الفنى 2 ك / ماجد فوزى عطية المسلمى مدير الفريق 3 ك / كريم محمد عبدالمنعم اسماعيل مدرب عام الفريق الأول 4 ك / علياء محمود محمد جمال مدرب الدرجة الاولى 5 ك / محمد اكرم أحمد الشوربجى محلل تقنى 6 د / مروة الحسينى المتولى على طبيبة 7 مى مأمون خيرى القاضى اخصائية تأهيل نفسى 8 ياسمين محمد الكيلانى اخصائية للعلاج الطبيعى 9 ك / اكرم عادل السيد السبكى مدرب اللياقة البدنيه 10 ك / ايمان جمال احمد المدلكة 11 ك / نجاح ربيع محمد ابراهيم إداري الدرجة الأولى

تشكيل جهار كرة السله ناشئين وناشئات موسم 2023-2024 برئاسة كل من م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 Daniel Mane Padros خبير اجنبى لقطاع الناشئين و الناشئات 2 محمد حسني الجارحي مدير اداري وتكليفه بمهام مساعد مدير قطاع الناشئات 3 ابراهيم رجب بسيوني الجمال مساعد مدير قطاع الناشئين

تشكيل جهار كرة الطائرة رجال موسم 2023-2024 م الاسم الصفة 1 فرناندو مونزو مدير فنى اجنبى ( اسبانى ) 2 محمد السيد عبد الفتاح عبد الله مدرب عام 3 محمد الحسينى عيسى مدرب 4 عبد اللطيف عثمان عبد اللطيف مدير الفريق 5 احمد محمد اسامة عبد الفضيل ادارى 6 اسامة ابو زينة محلل تقنى 7 يوسف تامر محمود القلعاوى محلل تقنى 8 شريف محمد صلاح مدرب لياقة بدنية 9 ايهاب فخرالدين محمد شريف الديسطى طبيب 10 اسر محمد كمال اخصائى علاج طبيعى 11 اسامة محمد ابراهيم اخصائى تاهيل واصابات ملاعب 12 عبد الله فتحى لبيب مدلك

تشكيل الكرة الطائرة سيدات موسم 2023-2024 م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك / ابراهيم فخر الدين ابراهيم المدير الفنى 2 ك / ايهاب حسن عبدالمنعم مدير الفريق 3 ك / محمود امين احمد الوزير مدرب عام الفريق الأول 4 ك / محمد حسن على مصطفى محلل تقنى 5 د / هدير وحيد كمال الدين طبيبة 6 د / منه الله عادل توفيق اخصائية للعلاج الطبيعى 7 ك / اسماء محمد سيد احمد المدلكة

تشكيل قطاع الناشئين والناشئات والقطاع التعليمى للكرة الطائرة للموسم الرياضى 2023/2024 برئاسة كل من م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك / حمدى الصافى عبد الحاكم عوض مدير قطاع الناشئين والناشئات 2 ك / نهله سامح عبد القادر مدير ادارى قطاع الناشئين والناشئات 3 ك / وائل حسنين العايدى مساعد مدير قطاع الناشئين 4 ك / ياسر صلاح الدين عبد النعيم مساعد مدير قطاع الناشئات 5 ك/ يسرا عبد الكريم السيد سليم مساعد مدير للقطاع التعليمى

تشكيل كرة اليد رجال موسم 2023-2024 م الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك/ يــــــاســـــر حــســن لــبـيــب رئيس جهاز كرة اليد رجال – سيدات 2 ك/ DAVID DAVIS المدير الفنى 3 ك/ هانى حسن النجدي مدير فريق رجال 4 ك/ VENIO LOSERT مساعد المدير الفنى 5 ك/ محمد أحمد إبراهيم مدرب عام رجال 6 ك/ محمد أبو زيد عبد الغفار إدارى رجال 9 ك/ عمرو محمد عصام أخصائى اللياقة الطبية رجال 11 ك/ أحمد محمد السيد محمد القط محلل فنى مباريات تقنى رجال

تشكيل كرة اليد سيدات موسم 2023-2024

م الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ك/ محمد عادل السيد وحيد الدين مدير فنى سيدات 2 ك/ أشرف عواض عبده مدرب عام سيدات 3 ك/ غادة حسام الدين شعبان مدرب سيدات 4 ك/ صلاح الدين إبراهيم بهجت مدرب حراس مرمى سيدات 5 ك/ محمد سليمان محمد مدير فريق السيدات ومحلل اداء 6 ك/ طارق محمد رضوان إدارى سيدات 7 د/ روض عيد حسين طبيب سيدات 8 ك/ حسام الدين محمد محمد عنايه مدرب لياقه بدنيه سيدات 9 د/ ميرنا فايز اخصائى علاج طبيعى سيدات 10 ك/ تغريد طارق محمد مدلك سيدات

تشكيل جهار كرة اليد ناشئين وناشئات موسم 2023-2024 برئاسة كل من

م الاسم الصفة 1 ك/ أحـمـد ســالــم مـحـمـود مدير قطاع الناشئين والناشئات 2 ك/ يـاسـر صــلاح مـحـمـد مساعد مدير قطاع الناشئين 3 ك/ ســامـح حــســن لــبـيــب مساعد مدير قطاع الناشئات 4 ك/ عــمــرو عــطـيـه مــبــروك مساعد مدير القطاع التعليمى 5 ك/ عــاطــف طـــه نـصــار مدير إدارى قطاع الناشئين والناشئات

تشكيل الجمباز موسم 2023-2024 م الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصفه 1 ا.د. محمد فؤاد محمود حبيب رئيس الجهاز 2 السيد / IGOR KOROBCHYNSKYI مدير فنى أجنبى رجال 3 السيدة / INNA KOROBCHYNSKA مدير فنى أجنبى أنسات