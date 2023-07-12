زوران يعيد مابولولو للتشكيل الأساسى للاتحاد السكندرى أمام المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يعيد الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الأنجولى مابولولو للتشكيل الأساسي لسيد البلد أمام المقاولون فى المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب مابولولو عن مواجهة الأهلى الماضية ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والعشرين، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة بسبب شكوى اللاعب من الإصابة قبل أن يتعافى ويضمه المدير الفنى لقائمة مباراة المقاولون.

واختار زوران 20 لاعبا لمواجهة المقاولون، وهم : صبحي سليمان، عمرو خليل، السيد سالم، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل، محمد فارس، عبد الغني محمد، عموري، محمد صالح، ناصر ناصر، مورو ساليفو، أحمد عيد، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، محمود عبد العزيز، محمد محمود، أحمد حامدين، أحمد بهاء فهد، أوستن اموتو، كريستوفر موبولولو.

ويحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة.