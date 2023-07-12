أوسوريو يجهز بديل دونجا فى الزمالك بعد غموض موقفه من القمة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل نبيل عماد "دونجا" بعد غموض موقفه من المشاركة فى مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى.

ولم يتحدد موقف نبيل عماد "دونجا" من المشاركة فى لقاء القمة بعد شكواه من العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج تأهيلى مكثف خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.

فى سياق متصل يرسم أوسوريو ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور، الأهلى فى المباراة المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 13يوليو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له غداً الخميس، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.