شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب استمرار ثنائى الأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى سموحة، من إدارة النادى الأهلى استمرار الثنائى مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى مع الفريق السكندرى فى الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التى ظهرا عليها فى هذا الموسم.

وينتظر سموحة قرار الأهلى فى استمرار الثنائى مع الفريق فى الموسم المقبل بناء على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى، الذى يسعى لبناء فريق قوى يحتل مركزا متقدما في الجدول.

وأكد أحمد سامى المدير الفني لنادي سموحة، أنه طالب باستمرار مصطفى سعد ميسى ومحمد مغربى مع سموحة في الموسم المقبل، لما يتمتعان من قدرات فنية مميزة ستفيد الفريق، وأن حسام حسن مهاجم الفريق مستمر مع الفريق وتم ضمه من الأهلي بشكل نهائي.

وأوضح أحمد سامى أنه مستمر مع سموحة وسيعمل على ضم صفقات مميزة، بعد معاناة الفريق من نواقص عديدة أبرزها مركز المهاجم فضلا عن وجود لاعبين فقط بمركز الوسط المدافع.

ونجح فريق سموحة فى الفوز على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما، ضمن إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، أحرز هدفي سموحة كل من صديق كالابا ومصطفى سعد، فيما أحرز هدف إنبي أحمد أمين قفة.

وبهذه النتيجة يدخل فريق سموحة في منطقة الأمان ويبتعد عن دائرة الهبوط، بعد أن وصل إلى المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 43.