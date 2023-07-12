شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزم المكسيك 3 / 1 فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى على نظيره المكسيكى بنتيجة 3 / 1، فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر لبطولة العالم المقامة بالبحرين.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الطائرة مع التشيك، غدا الخميس، بعد تحقيق الفوز على أمريكا فى أول مواجهاته أمس 3 / 1.

وحقق منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى الفوز فى ثالث مواجهاته فى بطولة العالم المقامة بالبحرين على المكسيك بنتيجة 3 / 1.

وتلقى منتخب شباب الطائرة الخسارة من البرازيل بنتيجة 3 / 0 فى ضربة البداية الجمعة، قبل الخسارة من إيطاليا فى ثانى لقاءاته السبت.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا هم: ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف.

وقرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر.