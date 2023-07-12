شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع المتحدة.. الرياضة تعلن انطلاق اختبارات الموسم الثانى من كابيتانو مصر بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق اختبارات انتقاء واكتشاف المواهب الكروية بمشروع كابيتانو مصر، تحت إشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد ومحسن عبد المسيح، وسطوحي، ويتواجد في اختبارات محافظة سوهاج سمير كمونة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بالمحافظات إلى أكثر من ٤٠ ألف مسجل على بوابة مصر للشباب والرياضة، وتنفذ اختبارات محافظة سوهاج بمركز شباب مدينة سوهاج تنسيقيًا مع مديرية الشباب والرياضية بسوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد ومديرية الأمن والصحة والسكان.

وخلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩

اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩ :-

١- سوهاج (١٢و ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان ( ١٥ و ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ ) ملاعب جامعة اسوان

٣- المنيا ( ١٩ و ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣ ) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد ( ٢٤ و ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ ) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة ( ٣٠ و ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية ( ٥ و ٦ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية ( ٩ و ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبري ( ١٣ و ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الجزيرة

اشتراطات إجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثانى :

١- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة ) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

٢- ألا يكون مسجلا بأى نادٍ أو هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الالكترونى

https://www.emys.app/sport/capitano2/

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

ويمكن التسجيل عن طريق الباركود