أوسوريو يفاضل بين ناصر منسى والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بين التونسى سيف الدين الجزيرى وناصر منسى لقيادة هجوم الفريق الأبيض أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى.

ويحسم أوسوريو قراره النهائى ليلة اليوم الأربعاء بشأن الدفع بناصر منسى والجزيرى معاً أو أحدهما فى قيادة هجوم الأبيض فى القمة فى المباراة المقرر لها ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل يرسم أوسوريو ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور، الأهلى فى المباراة المقرر لها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد، من أجل تفاديها فى مواجهة الأهلى، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المارد الأحمر.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وشاهد أوسوريو عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة،التي تجمعهما يوم 13يوليو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له غداً الخميس، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.