شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتوجه إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منتخبا مصر للناشئين والناشئات كرة السلة تحت 16 عامًا، إلى تونس صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة فى بطولتى أفريقيا فى الفترة من 13 يوليو الجارى حتى 23 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحى مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إدارى، زياد والى إدارى، وليد عبد الوهاب علاج طبيعى، محمد غانم الفلاح علاج طبيعى، محمود الكوارشى مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.

أما بالنسبة لمنتخب الناشئات، فتضم قائمة اللاعبات كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هانى حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدى إدارى الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إدارى، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.