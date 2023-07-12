شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين جنيه تعيد محمد شكرى للأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادى الأهلى لإعادة محمد شكرى ظهير أيسر الفريق الأحمر السابق وسيراميكا الحالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد، لاسيما مع الضغط الكبير الذى يواجهه التونسى على معلول خلال قيادة تلك الجبهة.

ويوجد بند فى عقد بيع محمد شكرى إلى سيراميكا يمنح الأهلى أحقية استرداد اللاعب مقابل دفع مبلغ 7 ملايين جنيه لنادى سيراميكا.

وانضم محمد شكرى إلى سيراميكا فى صفقة الحصول على خدمات مصطفى سعد لاعب الأهلى المعار حاليا إلى سموحة، ومعه أحمد رمضان بيكهام.

ورغم وجود الثنائى محمد أشرف وكريم الدبيس فى الجبهة اليسرى إلا أن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى يرى أنهما يفتقدان الخبرة ويحتاجان بعض الوقت قبل أن يكونا مؤهلين للعب بشكل أساسى مع الأهلى.